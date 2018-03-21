«Локомотив-Кубань» выиграл первый полуфинал Еврокубка

В Старом Свете в решающую стадию вступили состязания в баскетбольном Еврокубке. Накануне состоялись два полуфинала, в одном из которых принимал участие краснодарский "Локомотив-Кубань" . На домашней арене кубанцы переиграли итальянскую «Реджо-Эмилию» — 82:65.

Матчи 1/2 финала Еврокубка проходят до двух побед. «Локо» в Краснодаре сделали хорошую заявку на общий успех, выиграв с разницей "+17" очков. Лучшим в составе клуба из столицы Кубани был Элегар, который набрал 11 очков и сделал 9 подборов.

Во втором полуфинальном матче встречались турецкая «Дарушафака» и немецкая «Бавария». Игра на площадке турецкого клуба получилась очень упорной и хозяева выиграли с разницей всего в 2 очка — 76:74.