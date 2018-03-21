Фотообзор Единой лиги ВТБ

Прошедший тур Единой лиги запомнился обилием нервных концовок и неожиданных результатов.

ВЭФ на домашней площадке обыграл «Парму» и отобрал у пермяков важнейшие очки в гонке за плей-офф. Интрига матча — сделает ли Алекс Перез трипл-дабл. В итоге не сделал, но пофлиртовал с этим достижением знатно: 21 очко, 9 подборов, 7 результативных передач.

«Локо» отправился в Минск, и это был первый матч для Йонаса Мачюлиса в красно-зеленой форме.

Дмитрий Кулагин в очередной раз стал лучшим в составе краснодарцев. У Димы в феврале-марте вообще какая-то феноменальная форма, и это на себе почувствовали все соперники «Локомотива» как в Единой лиге ВТБ, так и в Еврокубке.

Но краснодарцы были так сконцентрированы на предстоящем первом матче полуфинала Еврокубка, что проиграли «Цмоки» в овертайме.

«Нижний Новгород» дома сошёлся с «Астаной» — прямым конкурентом в борьбе за место в плей-офф. Афиша матча обещала горячую атмосферу.

А вот и главный герой матча. За несколько секунд до конца основного времени «Астана» вела «+2» и вводила мяч из аута, но «Нижний» смог вырвать владение, которое закончилось точной трёхой Артёма Комолова

Теперь у нижегородцев пять побед в 15 матчах и девятое место в турнирной таблице. Но «Цмоки», занимающие восьмое, провели на два матча больше, и если «Нижний» одержит в них две победы, то обойдёт не только белорусов, но и «Астану».

Два самых результативных игрока — Айзея Бриско и Коти Кларк. Первый набрал 21 очко и сделал 5 ассистов, второй — 23 очка и 6 подборов. Победила в итоге команда Бриско.

А это болельщики «Калева». Эстонская команда нечасто радует их победами в этом сезоне, но успех в матче с «Автодором» стал вторым подряд. Такого в этом сезоне с «Калевом» ещё не было.