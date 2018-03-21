Евролига. «Химки» гарантировали себе выход в плей-офф

Подмосковные "Химки" на чужом паркете одержали победу над турецким клубом "Анадолу Эфес" в гостевом матче регулярного чемпионата 27-го тура баскетбольной Евролиги и гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Встреча завершилась со счетом 85:73 в пользу российской команды.