17 очков Грейнджера помогли «Басконии» дома победить «Бамберг»

«Баскония» на своей площадке обыграла «Бамберг» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Ключевыми для победы стали первая и третья четверти которые хозяева выиграли с разницей «+7» и «+17» соответственно. Итоговый счёт встречи — 103:79 (27:14, 23:25, 30:13, 23:27) в пользу «Басконии».