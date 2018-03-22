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17 очков Грейнджера помогли «Басконии» дома победить «Бамберг»
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17 очков Грейнджера помогли «Басконии» дома победить «Бамберг» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Баскония» на своей площадке обыграла «Бамберг» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Ключевыми для победы стали первая и третья четверти которые хозяева выиграли с разницей «+7» и «+17» соответственно. Итоговый счёт встречи — 103:79 (27:14, 23:25, 30:13, 23:27) в пользу «Басконии».
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джейсон Грейнджер, набравший 17 очков, совершивший 3 подбора и отдавший 7 результативных передач. В составе «Бамберга» отличился Никос Зисис, набравший 17 очков и совершивший 1 подбор.
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