Дабл-даблы Томича и Эртеля не помогли «Барселоне» в матче с «Уникахой»

«Уникаха» на своей площадке обыграла «Барселону» в матче регулярного чемпионата Евролиги. К заключительной четверти команды подошли с разницей в 8 очков в пользу «Уникахи», «Барселона» была близка к тому, чтобы отыграться в концовке, но немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 95:91 (19:25, 30:21, 27:22, 19:23) в пользу «Уникахи».