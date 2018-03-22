Дабл-даблы Томича и Эртеля не помогли «Барселоне» в матче с «Уникахой» 

«Уникаха» на своей площадке обыграла «Барселону» в матче регулярного чемпионата Евролиги. К заключительной четверти команды подошли с разницей в 8 очков в пользу «Уникахи», «Барселона» была близка к тому, чтобы отыграться в концовке, но немного не хватило. Итоговый счёт встречи — 95:91 (19:25, 30:21, 27:22, 19:23) в пользу «Уникахи».
Самым результативным игроком в составе победителей стал Даниэль Диес, набравший 21 очко, совершивший 5 подборов и отдавший 4 результативные передачи. В составе «Барселоны» отличился Анте Томич, оформивший дабл-дабл, набрав 22 очка и совершив 11 подборов. Ещё один дабл-дабл оформил Томас Эртель, набравший 11 очков и совершивший 10 передач.