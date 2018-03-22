28 очков Еловаца не спасли «Нижний Новгород» от поражения в матче с «Венецией»

У победителей встречи больше всех набрал Остин Дэй, в активе которого 23 очка.

А у гостей дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов оформил Стефан Еловац.

Напомним, Ответный поединок состоится 28 марта и пройдет в Нижнем Новгороде.