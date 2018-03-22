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28 очков Еловаца не спасли «Нижний Новгород» от поражения в матче с «Венецией»
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28 очков Еловаца не спасли «Нижний Новгород» от поражения в матче с «Венецией» 

Советский спорт 2 часа назад
У победителей встречи больше всех набрал Остин Дэй, в активе которого 23 очка.
А у гостей дабл-дабл из 28 очков и 12 подборов оформил Стефан Еловац.
Напомним, Ответный поединок состоится 28 марта и пройдет в Нижнем Новгороде.
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