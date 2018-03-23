Не проигрывали 3 месяца: БК «Самара» уступил в последнем домашнем матче Суперлиги

Самарские баскетболисты проиграли владивостокскому «Спартаку-Приморье». Это поражение стало первым за последние 17 матчей.

Дальневосточные гости владели ощутимым преимуществом в первой половине встречи. К большому перерыву «Спартак-Приморье» набрал 47 очков, а «Самара» не смогла преодолеть отметку в 30 очков. В итоге — 17 и большие проблемы к началу третьей четверти.

— После 15-минутного перерыва самарцы бросились в погоню за лидером. Усилиями Евгения Фидия, Даниила Синегубова Максима Числова волжане сократили разрыв до 9 очков. Четвертая четверть тоже осталась за самарцами — 16:15. Но этого не хватило для итоговой победы. После финальной сирены на табло горели неутешительные — 69:77, — сообщили в пресс-службе БК «Самара».

В составе гостей лучшим стал бывший баскетболист «Красных Крыльев» Виктор Заряжко . Он положил в копилку клуба 18 очков. В БК «Самара» больше всех набрали литовец Линас Лекавичус и Максим Числов — 17 и 18 очков соответственно.