Дуайт Ховард собрал рекордные в карьере 30 подборов

Центровой «Шарлотт Хорнетс» Дуайт Ховард в гостевом поединке регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (111:105) оформил дабл-дабл из 32 очков и 30 подборов.

Таким образом, Ховард установил личный и клубный рекорды по количеству подборов в одном матче. Стоит отметить, что центровой «Шарлотт» стал первым игроком после Мозеса Мэлоуна (38 очков и 32 подбора в 1982 году), который оформил дабл-дабл из 32 очков и 30 подборов.

В нынешнем сезоне Ховард набирает по 16,3 очка, собирает по 12,0 подбора, отдаёт по 1,3 передачи, а также совершает по 1,7 блок-шота и 0,6 перехвата за 30,5 минуты в среднем за игру.

Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.