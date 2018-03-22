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Дуайт Ховард собрал рекордные в карьере 30 подборов
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Дуайт Ховард собрал рекордные в карьере 30 подборов 

Чемпионат.com 41 минуту назад
Центровой «Шарлотт Хорнетс» Дуайт Ховард в гостевом поединке регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс» (111:105) оформил дабл-дабл из 32 очков и 30 подборов.
Таким образом, Ховард установил личный и клубный рекорды по количеству подборов в одном матче. Стоит отметить, что центровой «Шарлотт» стал первым игроком после Мозеса Мэлоуна (38 очков и 32 подбора в 1982 году), который оформил дабл-дабл из 32 очков и 30 подборов.
В нынешнем сезоне Ховард набирает по 16,3 очка, собирает по 12,0 подбора, отдаёт по 1,3 передачи, а также совершает по 1,7 блок-шота и 0,6 перехвата за 30,5 минуты в среднем за игру.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.
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