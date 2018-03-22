«Кливленд» обыграл «Торонто» в матче НБА, Джеймс сделал дабл-дабл

"Кливленд" одержал победу над "Торонто" со счетом 132:129 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард "Кливленда" Леброн Джеймс , оформивший дабл-дабл (35 очков + 17 результативных передач) и добавивший к этому семь подборов. Форвард хозяев Кевин Лав также сделал дабл-дабл, набрав 23 очка и 12 подборов.

В составе гостей больше всех очков набрал разыгрывающий Кайл Лоури — 24, также он сделал семь передач и четыре подбора. Атакующий защитник Демар Дерозан набрал 21 очко, добавив к этому пять передач и три подбора.

"Кливленд" одержал 42 победы в 71 матче и занимает третьем место в Восточной конференции, "Торонто" с 53 победами при 19 поражениях идет первым на Востоке.

В следующем матче "Кливленд" на свой площадке сыграет с "Финиксом" 24 марта, "Торонто" в этот же день примет "Бруклин".

Результаты других матчей дня:

"Филадельфия" — "Мемфис" 119:105 "Бруклин" — "Шарлотт" 105:111 "Майами" — "Нью-Йорк" 119:98 "Нью-Орлеан" — "Индиана" 96:92 "Чикаго" — "Денвер" 102:135 "Милуоки" — "Лос-Анджелес Клипперс" 120:127.