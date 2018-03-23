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«Шарлотт» разгромил «Мемфис» — «+61»
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«Шарлотт» разгромил «Мемфис» — «+61» 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» не оставил шансов «Мемфис Гриззлиз». Встреча состоялась в Шарлотт в «Спектрум-центре» и завершилась победой хозяев — 140:79 (37:14, 38:28, 37:15, 28:22).
Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер, набравший 46 очков. В активе центрового Гильермо Эрнангомеса дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов. Марвин Уильямс и Дуэйн Бэйкон оформили по 15 очков. В составе «Мемфиса» лучшим стал Уэйн Селден, отметившийся 18 очками. Тайрик Эванс покинул паркет с 16 очками.
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