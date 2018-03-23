В матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» не оставил шансов «Мемфис Гриззлиз». Встреча состоялась в Шарлотт в «Спектрум-центре» и завершилась победой хозяев — 140:79 (37:14, 38:28, 37:15, 28:22).
Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Шарлотт» Кемба Уокер, набравший 46 очков. В активе центрового Гильермо Эрнангомеса дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов. Марвин Уильямс и Дуэйн Бэйкон оформили по 15 очков. В составе «Мемфиса» лучшим стал Уэйн Селден, отметившийся 18 очками. Тайрик Эванс покинул паркет с 16 очками.