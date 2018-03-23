«Шарлотт» разгромил «Мемфис» — «+61»

В матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» не оставил шансов «Мемфис Гриззлиз». Встреча состоялась в Шарлотт в «Спектрум-центре» и завершилась победой хозяев — 140:79 (37:14, 38:28, 37:15, 28:22).