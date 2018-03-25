«Рейнджерс» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 27 марта

«Рейнджерс»

В прошлом матче «Рейнджерс» дома разгромили «Баффало» (5:1), прервав серию из трех подряд поражений. В общей сложности в последних десяти матчах клуб из Нью-Йорка проиграл шесть раз.

Главная сила «Рейнджерс» — это спецбригады, по которым клуб из Нью-Йорка входит в топ-10 НХЛ. Команда реализует 22,3% большинства и показывает 82,7% надежности в меньшинстве. Однако в равных составах игра «Рейнджерс» гораздо слабее, а оборона и вовсе одна из худших в лиге — в среднем 3,15 пропущенных шайб за матч и 25-й показатель.

«Вашингтон»

В прошлом поединке «Вашингтон» на выезде в результативном матче обыграл «Монреаль» (6:4), одержав свою третью победу подряд и седьмую в последних десяти поединках.

«Вашингтон» уверенно лидирует в Столичном дивизионе, опережая на пять очков «Питтсбург». В списке травмированных только один игрок, но это основной вратарь Брэйден Холтби. Российский нападающий Александр Овечкин не набирает очки два поединка подряд, а до этого в пяти матчах заработал 9 (4+5) очков. Зато форвард Евгений Кузнецов не уходит со льда без очков четыре последних матча, в которых на его счету 9 (3+6) очков. Защитник Дмитрий Орлов в последних пяти матчах отдал две передачи.

«Вашингтон» силен своей атакующей линией. В среднем за поединок «Кэпиталз» забрасывают 3,11 шайбы за матч (10-й результат) и реализуют 23% большинства (5-е место в Лиге). Однако есть проблемы по игре в обороне, плюс травмирован Холтби.

Прогноз

В двух предыдущих матчах соперники обменялись домашними победами, при этом в Нью-Йорке игра завершилась лишь в серии буллитов с минимальным счетом 1:0. Сейчас «Рейнджерс» достаточно непредсказуемая команда, но вряд ли они сумеют отобрать очки у «Кэпиталз». Можно присмотреться к ставке на победу «Вашингтона» в основное время с коэффициентом 2,12.