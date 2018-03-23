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ЦСКА запросил квоту в 1000 билетов на выездной матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом»
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ЦСКА запросил квоту в 1000 билетов на выездной матч 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» 

SPORT24.ru 59 минут назад
Об этом корреспонденту Sport24.ru Алине Матинян рассказал коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян.
Первый матч ЦСКА проведет 5 апреля в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Ответная игра состоится 12 апреля в Москве, на «ВЭБ Арене».
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