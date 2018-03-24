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Данки Радда и Томаса — в лучших моментах 28-го тура Евролиги
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Данки Радда и Томаса — в лучших моментах 28-го тура Евролиги 

Чемпионат.com 1 час назад
Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал видео, посвящённое лучшим моментам 28-го тура регулярного чемпионата. На девятом месте рейтинга — эпизод с участием игроков ЦСКА Отелло Хантера и Виктора Радда. Первый, находясь в окружении двух соперников, сумел отдать передачу на Радда, который в свою очередь вколотил мощный данк в кольцо «Химок».
Лучшим моментом 28-го тура стал данк в исполнении центрового «Химок» Малкольма Томаса, который он забил в кольцо ЦСКА после роскошной передачи Алексея Шведа.
Все лучшие моменты тура можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.
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