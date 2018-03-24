Данки Радда и Томаса — в лучших моментах 28-го тура Евролиги

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал видео, посвящённое лучшим моментам 28-го тура регулярного чемпионата. На девятом месте рейтинга — эпизод с участием игроков ЦСКА Отелло Хантера и Виктора Радда . Первый, находясь в окружении двух соперников, сумел отдать передачу на Радда, который в свою очередь вколотил мощный данк в кольцо «Химок».

Лучшим моментом 28-го тура стал данк в исполнении центрового «Химок» Малкольма Томаса , который он забил в кольцо ЦСКА после роскошной передачи Алексея Шведа

Все лучшие моменты тура можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.