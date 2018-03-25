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«Кливленд» победил «Бруклин» в НБА, Леброн Джеймс достиг рубежа 2000 очков за сезон
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«Кливленд» победил «Бруклин» в НБА, Леброн Джеймс достиг рубежа 2000 очков за сезон 

Р-Спорт 23 минуты назад
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» нанесли гостевое поражение «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Нью-Йорке, завершилась со счетом 121:114 (28:30, 32:32, 27:27, 34:25) в пользу гостей, которые одержали пятую победу подряд.
В составе победителей дабл-даблы оформили Леброн Джеймс (37 очков + 10 подборов), которому не хватило двух передач до трипл-дабла, и Кевин Лав (20 очков + 15 подборов). Самым результативным у «Нетс» стал Джо Харрис, набравший 30 очков.
Центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал. Россиянин не выходит на площадку семь матчей подряд.
В прошедшей игре Леброн Джеймс достиг рубежа 2000 очков в текущем сезоне. Он стал третьим игроком в истории НБА, кому удавалось в десяти разных сезонах набирать 2000 и более очков, после Карла Мэлоуна (12 сезонов) и Майкла Джордана (11).
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