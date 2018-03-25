«Кливленд» победил «Бруклин» в НБА, Леброн Джеймс достиг рубежа 2000 очков за сезон

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости . Баскетболисты «Кливленд Кавальерс» нанесли гостевое поражение «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Нью-Йорке, завершилась со счетом 121:114 (28:30, 32:32, 27:27, 34:25) в пользу гостей, которые одержали пятую победу подряд.

Центровой «Бруклина» Тимофей Мозгов участия в матче не принимал. Россиянин не выходит на площадку семь матчей подряд.