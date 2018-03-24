Ещё
Дабл-дабл Уэстбрука принес «Оклахоме» победу над Майями в НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дабл-дабл Уэстбрука принес «Оклахоме» победу над Майями в НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
«Оклахома-Сити Тандер» победила «Майями Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 105:99, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Рассел Уэстбрук, отличившийся дабл-даблом (29 очков, 13 подборов). У «Майями» Джеймс Джонсон отличился 23 очка.
"Хит" прервали победную серию из трех матчей.
В другом матче «Милуоки» обыграл «Чикаго» (118:105)
НБА. Регулярный чемпионат "Оклахома-Сити Тандер" (Оклахома) — «Майями Хит» (Майями) — 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)
Газета.Ru: последние новости
Действующий чемпион НБА обыграл "Атланту" Президент ЦСКА: главные матчи Евролиги впереди "Локомотив-Кубань" вышел в финал баскетбольного Еврокубка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой37
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ67
«Играл только Акинфеев»: почему разгромили россиян135
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас15
Трагедия в Милане: Загитова провалилась на ЧМ75
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
07:59
Непобедимых русских нет. Почему Загитова провалила ЧМ
Фигурное катание Статьи
01:15
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение