Дабл-дабл Уэстбрука принес «Оклахоме» победу над Майями в НБА 

«Оклахома-Сити Тандер» победила «Майями Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 105:99, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Рассел Уэстбрук, отличившийся дабл-даблом (29 очков, 13 подборов). У «Майями» Джеймс Джонсон отличился 23 очка.
"Хит" прервали победную серию из трех матчей.
В другом матче «Милуоки» обыграл «Чикаго» (118:105)
НБА. Регулярный чемпионат "Оклахома-Сити Тандер" (Оклахома) — «Майями Хит» (Майями) — 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)