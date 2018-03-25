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«Детройт» разгромил «Чикаго», «Финикс» уступил «Орландо»
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«Детройт» разгромил «Чикаго», «Финикс» уступил «Орландо» 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.
«Детройт Пистонс» на домашнем паркете принимал «Чикаго Буллз» и одержал крупную победу со счётом 117:95 (36:22, 30:25, 29:29, 22:19).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Детройта» Энтони Толливер, набравший 25 очков. Центровой хозяев Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 15 очков и 20 подборов, а также записал в свою статистику 4 передачи, 4 перехвата и 4 блок-шота.
«Орландо Мэджик» на своей площадке играл с «Финикс Санз» и победил со счётом 105:99 (26:23, 12:23, 39:28, 28:25).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Мэджик» Аарон Гордон, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.
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