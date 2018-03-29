«Лейкерс» вырвал победу над «Далласом», у Рэндла дабл-дабл

В лос-анджелесском «Стэйплс-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 103:93 (32:34, 23:22, 27:25, 21:12).