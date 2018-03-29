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«Лейкерс» вырвал победу над «Далласом», у Рэндла дабл-дабл
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«Лейкерс» вырвал победу над «Далласом», у Рэндла дабл-дабл 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
В лос-анджелесском «Стэйплс-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 103:93 (32:34, 23:22, 27:25, 21:12).
Лучшим игроком в составе «Лейкерс» стал форвард Джулиус Рэндл, заработавший дабл-дабл из 20 очков и 10 подборов. Центровой Брук Лопес набрал 22 очков. Кайл Кузма отметился 18 очками. В составе «Далласа» самым результативным стал Харрисон Барнс, покинувший паркет с 17 очками. Разыгрывающий Деннис Смит набрал 14 очков, Дирк Новицки — 13.
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