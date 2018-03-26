Баскетболисты ЦСКА разгромили «Енисей» с разницей в 35 очков в Лиге ВТБ 

Баскетболисты московского ЦСКА дома разгромили красноярский «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 108:73 (29:17, 19:21, 27:12, 33:23). У победителей самым результативным был Лео Вестерманн, набравший 15 очков. У гостей 18 очков на свой счет записал Денис Захаров.
Матч начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел в воскресенье.
ЦСКА 2 апреля примет казанский УНИКС, а «Енисей» 1 апреля встретится на выезде с пермской «Пармой».