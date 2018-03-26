Единая лига ВТБ. УНИКС обыграл «Химки» — 83:80

Казанцы победил «Химки» и продолжают лидировать в турнирной таблице.

В первом круге Единой лиги ВТБ «Химки» и УНИКС выдали один из самых горячих и с большим отрывом самый обсуждаемый матч: УНИКС тогда отыграл 11 очков за две минуты и вырвал победу в концовке, которая не выглядит столь однозначно. Химчане сразу же подали протест. Его рассмотрели, но отклонили, оставив победу за казанской командой.

И вот УНИКС приехал в Подмосковье, чтобы ещё раз доказать неслучайность первого места в турнирной таблице — у команды Димитриса Прифтиса , которая после вылета из Еврокубка может полностью сконцентрироваться на Единой лиге, до матча с «Химками» было одно поражение. На выезде лёгкой жизни можно было не ждать: жёлто-синие иногда проигрывают аутсайдерам, но про обиды помнят. Да и приближение плей-офф дисциплинирует любую команду.

Про настрой команд можно ничего не говорить — одного взгляда на паркет было достаточно, чтобы понять принципиальность встречи и для тех, и для других. Жёстче играли «Химки»: Томас, Гилл и Маркович несколько раз так отмахнулись от своих опекунов, что за УНИКС стало страшно. В человеческом, конечно, смысле, потому что в баскетбольном у казанцев всё было в порядке: за исключением семи подряд очков Вяльцева и слабой игры на дуге гости контролировали ситуацию. С выходом во второй четверти Робинсона УНИКСу стало чуть сложнее бороться под кольцом, но обилие шероховатостей в игре жёлто-синих несколько раз за четверть дарило лёгкие очки, отправляя казанцев на рандеву с кольцом. «Химки» не были свежими — «двойная» неделя в Евролиге с перелётом из Стамбула сделали своё дело и снизили скорости команды Барцокаса. Хозяевам приходилось ждать геройств Шведа, и даже несмотря на то, что к перерыву российский защитник был самым результативным в матче, это не очень-то волновало УНИКС — атаки быстрее молнии и в принципе более командная игра в нападении (13 результативных передач против 7), вкупе со своевременными подстраховками в защите, позволили казанцам уйти на большой перерыв в хорошем настроении.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Единой лиги ВТБ.

А ещё лучше это настроение в гостей стало в третьей десятиминутке: Швед за несколько минут сфолил, потерял и дважды с разных дистанций бросил мимо, что Георгиос Барцокас упрятал своего лидера на скамейку почти на целую четверть. В его отсутствие Егор Вяльцев выдал ещё один невероятно качественный отрезок, но с поймавшим кураж УНИКСом химчане, казалось, играть ещё не готовы — защита постоянно проваливалась. Барцокас был так разъярён некоторыми судейскими решениями, что почти побежал бить рефери с такими словами, которые не знал ещё ни английский, ни греческий. Джамар Смит Морис Ндур организовали для гостей 16 очков гандикапа перед последним игровым отрезком. А за семь минут до конца основного времени на паркете появился воспитанник «Химок» Тимофей Якушин . Как показал матч, в этом можно было увидеть всё что угодно, но только не белый флаг. События развивались стремительно: «трёха» Дженсинса, данк Гилла и два его же штрафных за неспортивное поведение Колома, два прохода Шведа, штрафные Робинсона и дальнее попадание Гилла. Вы не сбились? 11 очков за две минуты — это симметричная «ответка» УНИКСу за первый круг, ничья за полчетверти до конца и полное психологическое преимущество химчан.

Более того, сходства с первым матчем на этом не закончились. УНИКС вроде бы усилиями Колома, Смита и Ндура оторвался от хозяев и должен был спокойно завершать встречу, но перехват Шведа, добавление Робинсона и промах Понкрашова с линии штрафных бросков вселили надежду в жёлто-синих. За пять секунд до конца основного времени они проигрывали три очка и имели владение, которое только что в тайм-ауте расписал Барцокас.

Сходства закончились только теперь. Вяльцев провёл лучший матч в сезоне, но героем встречи так и не стал.

Димитрис Прифтис после матча сказал, что его команда в последней четверти сделал всё, чтобы проиграть. Но, видимо, казанцы недоработали. УНИКС увозит из Подмосковья тяжёлую победу и продолжает возглавлять турнирную таблицу Единой лиги ВТБ.