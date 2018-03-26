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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» переиграть «Сан-Антонио»
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Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» переиграть «Сан-Антонио» 

Чемпионат.com 1 час назад
«Милуоки Бакс» на домашней площадке переиграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Решающими в матче стали первая и третья четверти — в них «Милуоки Бакс» в общей сложности выиграли у своих соперников 25 очков. Итоговый счёт встречи — 106:103 (27:15, 20:32, 41:28, 18:28).
Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл, набрав 25 очков и совершив 10 подборов. В составе гостей отличился Ламаркус Олдридж, набравший 34 очка. Дабл-дабл на свой счёт щаписал Пау Газоль, набравший 22 очка и совершивший 13 подборов.
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