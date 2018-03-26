Дабл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» переиграть «Сан-Антонио»

«Милуоки Бакс» на домашней площадке переиграл «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Решающими в матче стали первая и третья четверти — в них «Милуоки Бакс» в общей сложности выиграли у своих соперников 25 очков. Итоговый счёт встречи — 106:103 (27:15, 20:32, 41:28, 18:28).