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«Милуоки» одержал победу над «Сан-Антонио» в матче НБА
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«Милуоки» одержал победу над «Сан-Антонио» в матче НБА 

Газета.Ru 57 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Милуоки Бакс» обыграл «Сан-Антонио Сперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счетом 106:103 в пользу хозяев. В составе победителей дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо, набравший 25 очков и сделавший десять подборов.
"Бакс" прервали шестиматчевую победную серию «Сперс» в регулярном чемпионате.
НБА. Регулярный чемпионат "Милуоки Бакс" (США, Милуоки) — «Сан-Антонио Сперс» (США, Сан-Антонио) — 106:103 (27:15, 20:32, 41:28, 18:28)
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