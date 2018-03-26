Димитрис Итудис: При всем уважении к «Енисею», ЦСКА доминировал весь матч 

ЦСКА дома победил «Енисей» с разницей в 35 очков
«Поздравляю команду с победой. Мы играли сегодня серьезно — впрочем, как всегда. Мы старались использовать широкую ротацию, разделить игровое время. Больше всех — 21:42 — у нас сегодня провел на паркете Виталий. При всем уважении к «Енисею», мы доминировали на протяжении всего матча», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась в пользу хозяев паркета со счетом 108:73 (29:17, 19:21, 27:12, 33:23). В составе армейцев все 12 игроков, попавшие в заявку на игру, отметились попаданиями. Больше всего очков — 15 набрал — французский защитник Лео Вестерманн.