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Димитрис Итудис: При всем уважении к «Енисею», ЦСКА доминировал весь матч
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Димитрис Итудис: При всем уважении к «Енисею», ЦСКА доминировал весь матч 

Советский спорт 2 часа назад
ЦСКА дома победил «Енисей» с разницей в 35 очков
«Поздравляю команду с победой. Мы играли сегодня серьезно — впрочем, как всегда. Мы старались использовать широкую ротацию, разделить игровое время. Больше всех — 21:42 — у нас сегодня провел на паркете Виталий. При всем уважении к «Енисею», мы доминировали на протяжении всего матча», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Итудиса.
Встреча, прошедшая в понедельник в Москве, завершилась в пользу хозяев паркета со счетом 108:73 (29:17, 19:21, 27:12, 33:23). В составе армейцев все 12 игроков, попавшие в заявку на игру, отметились попаданиями. Больше всего очков — 15 набрал — французский защитник Лео Вестерманн.
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