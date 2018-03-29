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«Портленд» уступил «Мемфис», несмотря на 42 очка Макколлума
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«Портленд» уступил «Мемфис», несмотря на 42 очка Макколлума 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» не смог переиграть «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Мемфисе в «ФедЭксФоруме» и завершилась победой хозяев со счётом 108:103 (20:28, 33:30, 23:23, 32:22).
Самым результативным игроком стал защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, набравший 42 очка. Уэйд Болдуин отметился 15 очками, Юсуф Нуркич — 12. В составе победителей лучшим стал Маршон Брукс, оформивший 21 очко. В активе Диллона Брукса 18 очков. Чендлер Парсонс набрал 15 очков, Уэйн Селден — 10.
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