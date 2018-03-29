«Портленд» уступил «Мемфис», несмотря на 42 очка Макколлума

В матче регулярного чемпионата НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» не смог переиграть «Мемфис Гриззлиз». Встреча прошла в Мемфисе в «ФедЭксФоруме» и завершилась победой хозяев со счётом 108:103 (20:28, 33:30, 23:23, 32:22).