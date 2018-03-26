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«Индиана» в овертайме победила «Майами» и вышла в плей-офф НБА
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«Индиана» в овертайме победила «Майами» и вышла в плей-офф НБА 

Р-Спорт 51 минуту назад
Баскетболисты «Индианы Пэйсерс» в овертайме одержали победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА и вышли в плей-офф турнира.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Индианаполисе, завершилась со счетом 113:107 (21:30, 31:23, 30:21, 14:22, 17:11) в пользу «Пэйсерс». В составе победителей 23 и 22 очка соответственно набрали Виктор Оладипо и Таддеус Янг. У проигравших 19 баллами отметился Тайлер Джонсон.
"Индиана" одержала 43-ю победу в 74 матчах и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф НБА на Востоке.
Другие матчи завершились со следующими результатами:
"Милуоки" — «Сан-Антонио» — 106:103,
"Вашингтон" — «Нью-Йорк» — 97:101,
"Сакраменто" — «Бостон» — 93:104,
"Торонто" — «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:117,
"Оклахома-Сити" — «Портленд» — 105:108,
"Хьюстон" — «Атланта» — 118:99,
"Голден Стэйт" — «Юта» — 91:110.
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