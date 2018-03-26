«Индиана» в овертайме победила «Майами» и вышла в плей-офф НБА

Баскетболисты «Индианы Пэйсерс» в овертайме одержали победу над «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата НБА и вышли в плей-офф турнира.

"Индиана" одержала 43-ю победу в 74 матчах и досрочно гарантировала себе выход в плей-офф НБА на Востоке.

Другие матчи завершились со следующими результатами:

"Милуоки" — «Сан-Антонио» — 106:103,

"Вашингтон" — «Нью-Йорк» — 97:101,

"Сакраменто" — «Бостон» — 93:104,

"Торонто" — «Лос-Анджелес Клипперс» — 106:117,

"Оклахома-Сити" — «Портленд» — 105:108,

"Хьюстон" — «Атланта» — 118:99,

"Голден Стэйт" — «Юта» — 91:110.