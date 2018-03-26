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УНИКС обыграл «Химки»
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Баскетболисты УНИКСа победили «Химки» в матче Единой лиги ВТБ 

Р-Спорт 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли подмосковные "Химки" в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Химках, завершилась со счетом 83:80 (18:16, 20:15, 28:19, 17:30) в пользу УНИКСа. Матч начался с минуты молчания в память о погибших в пожаре в торговом центре в Кемерове.
В составе казанской команды самым результативным стал Джамар Смит, набравший 21 очко. У проигравших 19 очков в активе Алексея Шведа. УНИКС лидирует в Единой лиге ВТБ с 15 победами в 16 матчах, а "Химки" потерпели девятое поражение в 18 играх.
В следующем матче турнира "Химки" 1 апреля примут эстонский "Калев", а УНИКС 2 апреля сыграет в гостях с московским ЦСКА.
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