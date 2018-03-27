«Мемфис» одержал вторую победу в последних 25 матчах, обыграв «Миннесоту»

В Миннеаполисе в «Таргет-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Мемфис Гриззлиз». Матч завершился победой гостей со счётом 101:93 (26:25, 33:34, 19:23, 23:11).

«Мемфис Гриззлиз» одержал вторую победу в последних 25 встречах.