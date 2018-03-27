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«Мемфис» одержал вторую победу в последних 25 матчах, обыграв «Миннесоту»
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«Мемфис» одержал вторую победу в последних 25 матчах, обыграв «Миннесоту» 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Миннеаполисе в «Таргет-центре» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Мемфис Гриззлиз». Матч завершился победой гостей со счётом 101:93 (26:25, 33:34, 19:23, 23:11).
В составе «Гриззлиз» по дабл-даблу на свой счёт записали Марк Газоль (20 очков, 10 подборов) и Джамикал Грин (11 очков, 11 подборов). Уэйн Селден набрал 23 очка, Джарелл Мартин и Эндрю Харрисон оформили по 11 очков. У «Миннесоты» самым результативным стал разыгрывающий Джефф Тиг, отметившийся 25 очками. В активе центрового Карла-Энтони Таунса дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов. Эндрю Уиггинс и Тай Гибсон набрали по 18 очков.
«Мемфис Гриззлиз» одержал вторую победу в последних 25 встречах.
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