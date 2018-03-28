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«Голден Стэйт» проиграл второй матч подряд в НБА
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«Голден Стэйт» проиграл второй матч подряд в НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: USA Today Sports
"Голден Стэйт Уорриорз" уступил "Индиане Пейсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 81:92, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Виктор Оладипо, отличившийся 24 очками. У "Голден Стэйт" Ник Янг набрал 12 баллов.
У команды из Окленда не принимали участие все лидеры.
Это поражение стало для "Уорриорз" вторым подряд и третьим в последних четырех матчах.
НБА. Регулярный чемпионат"Голден Стэйт Уорриорз" (Окленд) — "Индиана Пейсерс" (Индиана) — 81:92 (27:18, 21:21, 22:29, 11:24)
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