«Голден Стэйт» проиграл второй матч подряд в НБА

"Голден Стэйт Уорриорз" уступил "Индиане Пейсерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 81:92, сообщает ТАСС

Самым результативным игроком в составе победителей стал Виктор Оладипо , отличившийся 24 очками. У "Голден Стэйт" Ник Янг набрал 12 баллов.

У команды из Окленда не принимали участие все лидеры.

Это поражение стало для "Уорриорз" вторым подряд и третьим в последних четырех матчах.

НБА. Регулярный чемпионат"Голден Стэйт Уорриорз" (Окленд) — "Индиана Пейсерс" (Индиана) — 81:92 (27:18, 21:21, 22:29, 11:24)