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«Кливленд» прервал пятиматчевую победную серию, уступив «Майями»
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«Кливленд» прервал пятиматчевую победную серию, уступив «Майями» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Kyle Terada/AP
«Кливленд Кавальерс» уступил «Майями Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 79:98, сообщает ТАСС.
В составе победителей самым результативным стал Келли Олиник, отличившийся 19 очками. У «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 18 баллов.
"Кавальерс" прервали пятиматчевую победную серию. «Майями» выиграл после двух поражений подряд.
НБА. Регулярный чемпионат "Майями Хит" (Майями) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20)
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