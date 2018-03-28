«Кливленд» прервал пятиматчевую победную серию, уступив «Майями» 

«Кливленд Кавальерс» уступил «Майями Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 79:98, сообщает ТАСС.
В составе победителей самым результативным стал Келли Олиник, отличившийся 19 очками. У «Кливленда» Леброн Джеймс набрал 18 баллов.
"Кавальерс" прервали пятиматчевую победную серию. «Майями» выиграл после двух поражений подряд.
НБА. Регулярный чемпионат "Майями Хит" (Майями) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 98:79 (29:18, 25:16, 21:25, 23:20)