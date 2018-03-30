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Джинобили вышел на первое место по количеству перехватов в истории «Сан-Антонио»
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Джинобили вышел на первое место по количеству перехватов в истории «Сан-Антонио» 

Чемпионат.com 46 минут назад
Атакующий защитник «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили, совершив 2 перехвата в матче регулярного чемпионата с «Оклахома-Сити Тандер» довёл их общее количество за карьеру в НБА до 1389 (1,3 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Дэвида Робинсона и вышел на первое место в истории организации по этому показателю. 40-летний Джинобили выступает за «Спёрс» на протяжении всех своих 16 сезонов в НБА. Встреча завершилась домашней победой «Сан-Антонио» со счётом 103:99.
Видео эпизодов поединка доступно для просмотра на официальном канале НБА на сервисе YouTube.
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