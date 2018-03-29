«Финикс» потерпел 13-е поражение подряд в матче с «Клипперс» 

В рамках регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Клипперс» переиграл «Финикс Санз» со счетом 111:99. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс»Тобиас Харрис с 27 очками в активе. В составе «Санз» лучшим стал разыгрывающий Тайлер Юлис. На счету американца 23 очка.
«Финикс» потерпел 13-е поражение подряд.
НБА. Регулярный чемпионат
«Финикс» — «Клипперс» — 99:111 (32:27, 24:31, 26:27, 17:26)«Финикс»: Юлис (23), Джексон (18), Харрисон (17)«Клипперс»: Харрис (27), Риверс (18), Уильямс (13)