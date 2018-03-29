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«Бруклин» без Мозгова обыграл «Орландо»
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«Бруклин» без Мозгова прервал трехматчевую серию поражений в НБА 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Twitter NBA
"Бруклин Нетс" обыграл "Орландо Мэджик" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 111:104, сообщает ТАСС.
Самым результативными игроками в составе победителей стали Карис ЛеВерт и Д'анжело Расселл, набравшие по 16 очков. У "Орландо" Никола Вучевич отличился дабл-даблом (24 очков, 15 подборов).
Российский центровой "Нетс" Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.
"Бруклин" прервал трехматчевую серию поражений.
НБА. Регулярный чемпионат"Бруклин Нетс" (Нью-Йорк) — "Орландо Мэджик" (Орландо) — 111:104 (33:36, 18:22, 30:27, 23:26)
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