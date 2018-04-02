«Атланта» победила «Орландо», «Бруклин» уступил «Детройту» 

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.
«Атланта Хоукс» на домашней площадке победил «Орландо Мэджик» со счётом 94:88 (21:18, 35:25, 13:21, 25:24).
Самым результативным игроком матча в составах обеих команд стал разыгрывающий «Мэджик» Ди Джей Огастин, набравший 20 очков.
«Бруклин Нетс» на своём паркете принимал «Детройт Пистонс» и проиграл со счётом 96:108 (28:33, 20:29, 22:21, 26:25)
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Пистонс» Реджи Джексон, набравший 29 очков.