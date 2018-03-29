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«Бостон» в концовке вырвал победу над «Ютой»
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«Бостон» в концовке вырвал победу над «Ютой» 

Чемпионат.com 27 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Во встрече регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» уступил «Бостон Селтикс». Матч состоялся в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум Арене» и завершилась победой гостей — 97:94 (18:24, 30:15, 19:32, 30:23).
В составе «Бостона» самым результативным стал защитник Джейлен Браун, отметившийся 21 очком. Джейсон Тейтум оформил 16 очков. Аарон Бэйнс и Терри Розир набрали по 13 очков. У «Юты» лучшим стал Донован Митчелл, в активе которого 22 очка. Джо Краудер покинул паркет с 16 оками. Рики Рубио отметился 14 очками.
Для «Бостон Селтикс» эта победа стала пятой кряду.
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