«Бостон» в концовке вырвал победу над «Ютой»

Во встрече регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» уступил «Бостон Селтикс». Матч состоялся в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум Арене» и завершилась победой гостей — 97:94 (18:24, 30:15, 19:32, 30:23).

Для «Бостон Селтикс» эта победа стала пятой кряду.