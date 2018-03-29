Лидер «Орландо» Фурнье выбыл до конца сезона

Оставшиеся игры регулярного чемпионата НБА «Орландо» проведут без своего лидера. Защитник Эван Фурнье не сможет помочь команде из-за травмы колена, об этом сообщает ESPN со ссылкой на главного тренера команды Фрэнка Вогела.

Игрок заработал растяжение связок левого колена еще 8 марта, во время матча с «Лейкерс» (107:108). После этого «Орландо» провел девять встречи, проиграв семь из них.