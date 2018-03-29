Лидер «Орландо» Фурнье выбыл до конца сезона 

Оставшиеся игры регулярного чемпионата НБА «Орландо» проведут без своего лидера. Защитник Эван Фурнье не сможет помочь команде из-за травмы колена, об этом сообщает ESPN со ссылкой на главного тренера команды Фрэнка Вогела.
Игрок заработал растяжение связок левого колена еще 8 марта, во время матча с «Лейкерс» (107:108). После этого «Орландо» провел девять встречи, проиграв семь из них.
В этом сезон Эван Фурнье сыграл в 57 матчах, в среднем он набирал по 17, 8 очка и отдавал по 2, 9 передач. На данный момент «волшебники» занимают второе с конца место в Восточной конференции.