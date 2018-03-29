УЕФА оштрафовал ЦСКА за поведение болельщиков на матче Лиги Европы

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) установил российскому клубу ЦСКА штраф в размере €30 тыс. за поведение болельщиков во время матча Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды». Об этом сообщает ТАСС.

Болельщики ЦСКА использовали пиротехнические устройства, дымовые шашки и хлопушки, что вызвало сильное задымление всего стадиона.

Встреча первого матча 1/16 лиги Европы прошла в Белграде и завершилась с ничейным счетом — 0:0.