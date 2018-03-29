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Сергей Моня: «С „Фенербахче“ мы продержались три четверти, а потом началось…»
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Сергей Моня: «С „Фенербахче“ мы продержались три четверти, а потом началось…» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Форвард «Химок» Сергей Моня остался недоволен игрой команды в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Фенербахче» (64:73). По его словам, одной из проблем подмосковной команды была игра на подборах.
Отметим, что в игре против турецкой команды из-за травм не участвовали сразу пять игроков «Химок» — Тайлер Ханикатт, Андрей Зубков, Дмитрий Соколов, Джеймс Андерсон и Марко Тодорович.
— Мы сыграли плохо, проиграли. Мы думали, что победим и поднимемся в таблице, но не смогли, — цитирует «Р-Спорт» Моню. — Остается надеяться на последний матч с «Барселоной». В игре с «Фенербахче» мы продержались три четверти, а потом началось… Мы провалились на очков шесть-семь, и соперник довел игру до победы. «Фенербахче» — опытная команда, они грамотно разыгрывали мяч весь матч. Они сегодня сыграли хорошо. У нас же были проблемы с подбором.
Травмы — это часть нашей профессии, часть длинного сезона. У нас достаточно игроков, которые могут выйти на площадку. Так получилось, что сегодня у нас в заявке было десять человек. Но и с десятью можно играть, я не вижу в этом никаких проблем. Это не причина нашего поражения от «Фенербахче».
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