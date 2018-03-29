Зайцев: «Барцокасу тяжело, у „Химок“ сейчас слишком много травмированных»

Защитник подмосковных «Химок» баскетболист Вячеслав Зайцев считает, что он и его одноклубники могли сыграть лучше в матче Евролиги против турецкого «Фенербахче» (64:73), если бы не большое количество травмированных игроков.

”Мы начали матч не очень хорошо, затем вернулись в игру. В целом игра с «Фенербахче» получилась равной. После штрафного в конце матча мы не взяли подбор. Получили технический фол, соперник оторвался и удерживал комфортное для себя преимущество. И мы уже не смогли догнать «Фенер».

Тренеру нашему, конечно, тяжело, когда столько травмированных. Когда есть большая ротация, ему легче выбирать игроков, он может лучше распределить время между всеми. Конечно, «Химкам» не хватает ребят, которые травмированы. Если бы они были здоровы, возможно, мы сыграли бы лучше", — сказал Зайцев.