14 очков Фойгтманна помогли «Басконии» победить «Маккаби»

«Баскония» одержала домашнюю победу над «Маккаби» из Тель-Авива в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Первая половина встречи прошла с небольшим преимуществом хозяев. «Баскония» сумела её завершить в свою пользу со счётом 38:34. В следующие десять минут матча «Маккаби» сумел отыграть одно очко, но уже в заключительном игровом отрезке коллектив из Испании прибавил и оформил победу с двузначным преимуществом — 83:72.