«Майами» переиграл «Чикаго», Ричардсон набрал 22 очка

Во встрече регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» уступил «Майами Хит». Матч состоялся в Майами на «Американ Эйрлайнс-Арене» и завершился победой хозяев — 103:92 (29:21, 22:25, 27:22, 25:24).

«Чикаго Буллз» потерпел седьмое поражение подряд.