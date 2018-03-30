«Майами» переиграл «Чикаго», Ричардсон набрал 22 очка 

Во встрече регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» уступил «Майами Хит». Матч состоялся в Майами на «Американ Эйрлайнс-Арене» и завершился победой хозяев — 103:92 (29:21, 22:25, 27:22, 25:24).
Самым результативным игроком «Майами» стал форвард Джош Ричардсон, набравший 22 очка. Горан Драгич покинул паркет с 17 очками. В активе Джастиса Уинслоу 13 очков. В составе «Чикаго» по дабл-даблу заработали Бобби Портис (13 очков, 16 подборов) и Ноа Вонле (14 очков, 13 подборов). Давид Нваба набрал 15 очков. Джастин Холидей и Робин Лопес оформили по 13 очков.
«Чикаго Буллз» потерпел седьмое поражение подряд.