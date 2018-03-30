«Милуоки» переиграл «Голден Стэйт»

"Милуоки Бакс" победил "Голден Стэйт Уорриорз" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 116:107, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком стал Яннис Адетокумпо, набравший 32 очка. У "Голден Стэйт" Куинн Кук отличился 30-ю баллами.
В строй после травмы вернулся Кевин Дюрант. Стивен Карри и Клэй Томпсон все еще находятся в лазарете.
Это поражение для действующих чемпионов стало третьим подряд.
В другом матче "Индиана" обыграла "Сакраменто" (106:103).
НБА. Регулярный чемпионат"Голден Стэйт Уорриорз" (Окленд) — "Милуоки Бакс" (Милуоки) — 107:116 (27:29, 22:29, 23:34, 35:24)