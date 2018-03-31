Ещё
«Милуоки» на выезде в овертайме победил «Лейкерс» в матче чемпионата НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Милуоки» на выезде в овертайме победил «Лейкерс» в матче чемпионата НБА 

Р-Спорт 1 час назад
«Милуоки Бакс» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в пятницу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 124:122 (39:34, 29:23, 29:26, 15:29, 12:10) в пользу гостей. У победителей самым результативным на паркете был Эрик Бледсо, набравший 39 очков, а Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл (27 очков + 16 подборов).
В составе хозяев сразу три игрока сделали по дабл-даблу — Кайл Кузма (27 очков + 12 подборов), Джулиус Рэндл (18 очков + 10 подборов) и Джош Харт (13 очков + 13 подборов).
Результаты других матчей дня:
"Портленд Трэйл Блэйзерс" — «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:96,
"Юта Джаз" — «Мемфис Гризлис» — 107:97,
"Даллас Мэверикс" — «Миннесота Тимбервулвс» — 92:93,
"Хьюстон Рокетс" — «Финикс Санз» — 104:103,
"Оклахома-Сити Тандер" — «Денвер Наггетс» — 125:126 (после овертайма),
"Атланта Хокс" — «Филадельфия Сиксерс» — 91:101,
"Орландо Мэджик" — «Чикаго Буллс» — 82:90.
Р-Спорт: последние новости
Скончался игрок лиги развития НБА Апшоу, потерявший сознание во время матча в субботу "Индиана" в овертайме победила "Майами" и вышла в плей-офф НБА Баскетболисты "Лос-Анджелес Клипперс" обыграли "Милуоки Бакс" в матче НБА
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпионка России по санному спорту покончила с собой
Уайлдер захотел убить человека прямо на ринге1
Манчини не явился на встречу с фанатами «Зенита»3
Не сдержался: бывший врач «Спартака» избил школьника52
У WADA появился новый инструмент давления на РФ23
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение