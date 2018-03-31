«Милуоки» на выезде в овертайме победил «Лейкерс» в матче чемпионата НБА 

«Милуоки Бакс» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча, прошедшая в пятницу в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 124:122 (39:34, 29:23, 29:26, 15:29, 12:10) в пользу гостей. У победителей самым результативным на паркете был Эрик Бледсо, набравший 39 очков, а Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл (27 очков + 16 подборов).
В составе хозяев сразу три игрока сделали по дабл-даблу — Кайл Кузма (27 очков + 12 подборов), Джулиус Рэндл (18 очков + 10 подборов) и Джош Харт (13 очков + 13 подборов).
Результаты других матчей дня:
"Портленд Трэйл Блэйзерс" — «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:96,
"Юта Джаз" — «Мемфис Гризлис» — 107:97,
"Даллас Мэверикс" — «Миннесота Тимбервулвс» — 92:93,
"Хьюстон Рокетс" — «Финикс Санз» — 104:103,
"Оклахома-Сити Тандер" — «Денвер Наггетс» — 125:126 (после овертайма),
"Атланта Хокс" — «Филадельфия Сиксерс» — 91:101,
"Орландо Мэджик" — «Чикаго Буллс» — 82:90.