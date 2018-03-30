18 очков де Коло не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Жальгирисом»

ЦСКА потерпел выездное поражение от «Жальгириса» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Литвы захватила инициативу с первых минут и после стартовой четверти повела в счёте с разницей в 5 очков — 23:18. К большому перерыву каунасцы сумели ещё немного нарастить преимущество — 48:42.

В третьей четверти ЦСКА сумел отыграть два очка, но мощный рывок «Жальгириса» в заключительном игровом отрезке не только остановил попытку «армейцев» навязать борьбу, но и позволил оформить победу с двузначным счётом — 85:73.