18 очков де Коло не спасли ЦСКА от поражения в матче с «Жальгирисом» 

ЦСКА потерпел выездное поражение от «Жальгириса» в матче 29-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Литвы захватила инициативу с первых минут и после стартовой четверти повела в счёте с разницей в 5 очков — 23:18. К большому перерыву каунасцы сумели ещё немного нарастить преимущество — 48:42.
В третьей четверти ЦСКА сумел отыграть два очка, но мощный рывок «Жальгириса» в заключительном игровом отрезке не только остановил попытку «армейцев» навязать борьбу, но и позволил оформить победу с двузначным счётом — 85:73.
Самым результативным в составе победителей стал Брендон Дэвис, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 11 передач в активе Кевина Пангоса. У ЦСКА 18 очков в активе Нандо де Коло.