«Денвер» одержал победу в овертайме над «Милуоки»

В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» одолел «Милуоки Бакс». Встреча состоялась в Денвере, в «Пепси-центре», и завершилась победой хозяев после первого овертайма — 128:125 (22:34, 41:20, 16:38, 32:19, 17:14).