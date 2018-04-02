«Денвер» одержал победу в овертайме над «Милуоки» 

В матче регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» одолел «Милуоки Бакс». Встреча состоялась в Денвере, в «Пепси-центре», и завершилась победой хозяев после первого овертайма — 128:125 (22:34, 41:20, 16:38, 32:19, 17:14).
Самыми результативными игроками матча стали центровой «Денвера» Никола Йокич и форвард «Милуоки» Джабари Паркер, на счету которых по 35 очков. В составе «Наггетс» дабл-даблами отметились Пол Миллсэп и Уилл Бартон, на счету разыгрывающего Джамала Маррея 27 очков и 7 передач. Форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо заработал дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов, разыгрывающий Эрик Бледсо набрал 31 очко и 6 передач.