«Юта» одолела «Мемфис», несмотря на 28 очков Газоля 

В Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум Арене» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Ютой Джаз» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева одержали победу со счётом 107:97 (29:14, 23:33, 28:29, 27:21).
Самым результативным игроком матча стал центровой «Гриззлиз» Марк Газоль, набравший 28 очков. Маршон Брукс отметился 24 очками, Диллон Брукс — 10. В составе «Юты» лучшим стал разыгрывающий Донован Митчелл, покинувший паркет с 22 очками. В активе Джо Инглс дабл-дабл из 17 очков и 10 передач. Данте Экзам набрал 21 очко.