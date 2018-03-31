«Юта» одолела «Мемфис», несмотря на 28 очков Газоля

В Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум Арене» завершилась встреча регулярного чемпионата НБА между «Ютой Джаз» и «Мемфис Гриззлиз». Хозяева одержали победу со счётом 107:97 (29:14, 23:33, 28:29, 27:21).