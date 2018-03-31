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Блок-шот Радда и баззер-битер Вестерманна — в топ-10 29-го тура Евролиги
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Блок-шот Радда и баззер-битер Вестерманна — в топ-10 29-го тура Евролиги 

Чемпионат.com 1 час назад
Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал видео, посвящённое лучшим моментам 29-го тура регулярного чемпионата. На шестом месте рейтинга оказался форвард ЦСКА Виктор Радд, поставивший эффектный блок-шот в матче с «Жальгирисом».
Третье место у защитника ЦСКА Лео Вестерманна, забросившего баззер-битер в кольцо «Жальгириса» в конце второй четверти с середины площадки.
Лучшим же моментом недели стал дальний трёхочковый бросок защитника «Реала» Луки Дончича на последней секунде матча с «Црвеной Звездой». Попадание словенца принесло мадридцам победу со счётом 82:79.
Соответствующее видео можно посмотреть на официальном канале Евролиги в YouTube.
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