Ещё
У баскетболиста отнялись ноги после броска
Далее:
Читайте также:
Ещё

У баскетболиста отнялись ноги после броска 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Баскетболист клуба «Голден Стейт Уорриорс» Патрик Маккоу не смог продолжить матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Сакраменто Кингз» после фола игрока соперников Винса Картера и покинул площадку на носилках. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале STAY.
В начале третьей четверти Маккоу атаковал кольцо противника и забросил мяч. Однако в этот момент он получил удар от игрока «Кингз», упал и не смог подняться. Встреча возобновилась после длительной паузы. По словам Картера, Маккоу после получения травмы пожаловался, что не чувствует своих ног.
Игра закончилась победой «Голден Стейт» 112-96. Позже в своем Twitter-аккаунте репортер НБА Крис Хейнес сообщил, что онемение ног у баскетболиста прошло.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинскому футболисту угрожали из-за тренировок в РФ5
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным55
Поветкин отправил двухметрового британца в нокаут112
Мыскина подала в отставку
Фанаты «Ганновера» остались без антироссийского баннера
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение