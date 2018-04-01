У баскетболиста отнялись ноги после броска

Баскетболист клуба «Голден Стейт Уорриорс» Патрик Маккоу не смог продолжить матч Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против «Сакраменто Кингз» после фола игрока соперников Винса Картера и покинул площадку на носилках. Видео инцидента опубликовано на Youtube-канале STAY.

В начале третьей четверти Маккоу атаковал кольцо противника и забросил мяч. Однако в этот момент он получил удар от игрока «Кингз», упал и не смог подняться. Встреча возобновилась после длительной паузы. По словам Картера, Маккоу после получения травмы пожаловался, что не чувствует своих ног.