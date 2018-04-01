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«Ростов» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча
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«Ростов» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
В матче 24-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал на своём поле ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Олимп-2» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Георгий Щенников и Понтус Вернблум, а за хозяев отличился Сверрир Ингасон. Таким образом, «армейцы» одержали третью подряд победу в РФПЛ, а «Ростов» продлил серию без побед до четырёх матчей (две ничьи и два поражения).
ЦСКА (44 очка) располагается на третьем месте в турнирной таблице российской Премьер-Лиги, «Ростов» (27) — на 12-й строчке.
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