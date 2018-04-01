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Дабл-дабл Робинсона и 28 очков Дженкинса помогли «Химкам» победить «Калев»
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Дабл-дабл Робинсона и 28 очков Дженкинса помогли «Химкам» победить «Калев» 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета выиграли три четверти из четырёх и одержали закономерную победу. Итоговый счёт встречи — 96:85 (24:20, 21:28, 28:18, 23:19).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Чарльз Дженкинс, набравший 28 очков. Дабл-дабл на свой счёт записал Томас Робинсон, набрав 12 очков и совершив 11 подборов. В составе гостей отличился Айзея Бриско, набравший 28 очков, совершивший 3 подбора и отдавший 5 результативных передач.
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