Дабл-дабл Робинсона и 28 очков Дженкинса помогли «Химкам» победить «Калев»

Подмосковные «Химки» на домашней площадке переиграли «Калев» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева паркета выиграли три четверти из четырёх и одержали закономерную победу. Итоговый счёт встречи — 96:85 (24:20, 21:28, 28:18, 23:19).