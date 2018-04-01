«Химки» обыграли «Калев» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 1 апреля. / ТАСС /. Подмосковные «Химки» одержали победу над таллинским «Калевом» со счетом 96:85 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком матча стали защитник хозяев Чарльз Дженкинс и защитник гостей Айзея Бриско , в их активе по 28 очков.

В турнирной таблице «Химки» занимают пятое место, одержав в 19 матчах 10 побед, «Калев» с шестью победами после 20 игр идет 12-м.

В следующем матче «Химки» 9 апреля примут пермскую «Парму», «Калев» днем ранее также на своей площадке сыграет с клубом «Цмоки-Минск».