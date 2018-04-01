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«Химки» обыграли «Калев» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ
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«Химки» обыграли «Калев» в матче баскетбольной Единой лиги ВТБ 

ТАСС 19 минут назад
Фото: ТАСС
ХИМКИ /Московская область/, 1 апреля. /ТАСС/. Подмосковные «Химки» одержали победу над таллинским «Калевом» со счетом 96:85 в домашнем матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Самым результативным игроком матча стали защитник хозяев Чарльз Дженкинс и защитник гостей Айзея Бриско, в их активе по 28 очков.
В турнирной таблице «Химки» занимают пятое место, одержав в 19 матчах 10 побед, «Калев» с шестью победами после 20 игр идет 12-м.
В следующем матче «Химки» 9 апреля примут пермскую «Парму», «Калев» днем ранее также на своей площадке сыграет с клубом «Цмоки-Минск».
В других матчах пермская «Парма» обыграла красноярский «Енисей» (96:73), а краснодарский "Локомотив-Кубань" оказался сильнее «Астаны» (79:78).
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