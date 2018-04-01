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Похозяйничали в гостях: баскетболистки «УГМК» одержали важную победу в 1/4 финала чемпионата России
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Похозяйничали в гостях: баскетболистки «УГМК» одержали важную победу в 1/4 финала чемпионата России 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Свердловский баскетбольный клуб «УГМК» сегодня одержал победу над курской командой «Инвента» в первом матче 1/4 финала плей-офф чемпионата России по баскетболу среди женщин. Встреча, состоявшаяся в Курске, завершилась со счетом 84:55 (19:16, 25:13, 19:13, 21:13).
«Действующему чемпиону страны «бело-голубые» пытались сопротивляться на протяжении всего матча, — рассказали в БК «УГМК», — но уже после стартовой четверти «лисицы» принялись лихо хозяйничать на гостевом парке. Отладив защиту и сменив тактику, наша команда выиграла второй десятиминутный отрезок с двукратным преимуществом — 25:13. Увесистому рывку «УГМК» также поспособствовали дальние броски.
Гостьи до конца игры полностью контролировали ход матча. В итоге сразу две центровые УГМК завершили игру с двузначными показателями результативности. Эмма Меессеман заработала 20 очков, на счету ЛаТойи Сандерс — 13 очков. У проигравших 10 очками отметилась Ольга Фролкина.
Второй матч серии до двух побед состоится 4 апреля в Екатеринбурге.
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